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На выборах в Молдове Санду противостоят три кандидата-"путинферштейера"

Фото: Майя Санду
Автор: Роман Кот

Действующая проевропейская президент Молдовы Майя Санду является фаворитом накануне выборов 20 октября. Ее соперниками будут трое кандидатов-"путинферштееров".

Согласно опросу Aspen Institute/Watchdog Moldova от 7 октября, Санду имеет рейтинг 36,1%. На втором месте – выдвиженец Партии социалистов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 10,1%, за ним – популист Ренато Усатый с 7,5%. Независимая кандидатка, бывший башкан Гагаузии (автономный регион на юге Молдовы – ред.) Ирина Влах получила с 4,1%.

Все трое главных соперников Санду раньше были связаны с Россией, но сейчас не делают на этом акцента.

"Нет явного прокремлевского нарратива в этой кампании, хотя в целом по комментариям, которые дают кандидаты, потому что они обещают, по главным лозунгам можно судить о том, за какие ценности они выступают. Например, ни один из кандидатов, кроме Маи Санду и Октавиана Цику, не говорит, каково его отношение к происходящему в Украине. Что дает нам право относить их в категорию "путинферштееров"", - говорит Youtube-канала РБК-Украина политический аналитик, бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре.

Putinversteher переводится с немецкого как "те, кто понимает Путина". Это обобщающее название пророссийских сил в Европе от "Альтернативы для Германии" до Национального объединения Марин Ле Пен во Франции и других крайних правых или крайних левых партий. Кандидаты от таких политических сил выступают за безусловный мир, прекращение огня, что в конечном счете означает капитуляцию Украины и мир на условиях России.

 

Напомним, перед выборами в Молдове и референдумом о вступлении в ЕС, которые состоятся 20 октября, полиция Молдовы раскрыла программу, согласно которой сотни ее граждан доставлялись в Россию на обучение для устроения общественных беспорядков.

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Молдова