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На виборах у Молдові Санду протистоять троє кандидатів-"путінферштеєрів"

Фото: Майя Санду
Автор: Роман Кот

Чинна проєвропейська президентка Молдови Майя Санду є фаворитом напередодні виборів 20 жовтня. Її суперниками будуть троє кандидатів-"путінферштеєрів".

Згідно з опитуванням Aspen Institute/Watchdog Moldova від 7 жовтня, Санду має рейтинг 36,1%. На другому місці – висуванець Партії соціалістів, колишній генеральний прокурор Александр Стояногло з 10,1%, за ним - популіст Ренато Усатий із 7,5%. Незалежна кандидатка, колишній башкан Гагаузії (автономний регіон на півдні Молдови - ред.) Ірина Влах отримала з 4,1%.

Всі троє головних суперників Санду раніше були пов'язані з Росією, але зараз не роблять на цьому акцент.

"Немає явного прокремлівського наративу в цій кампанії, хоча загалом по коментарях, які дають кандидати, по тому що вони обіцяють, по головних гаслах можна судити про те, за які цінності вони виступають. Наприклад, жоден з кандидатів, крім Маї Санду і Октавіана Цику, не каже, яке його ставлення до того, що відбувається в Україні. Що дає нам право відносити їх до категорії "путінферштеєрів"", - каже Youtube-каналу РБК-Україна політичний аналітик, колишній представник Молдови в Раді Європи та ООН Олексій Тулбуре.

Putinversteher перекладається з німецької як "ті, хто розуміє Путіна". Це узагальнююча назва проросійських сил у Європі від "Альтернативи для Німеччини" до Національного об'єднання Марін Ле Пен у Франції та інших крайніх правих чи крайніх лівих партій. Кандидати від  таких політичних сил виступають за безумовний мир, припинення вогню, що кінець кінцем означає капітуляцію України і мир на умовах Росії.

 

Нагадаємо, перед виборами в Молдові та референдумом про вступ до ЄС, які відбудуться 20 жовтня, поліція Молдови розкрила програму, згідно з якою сотні її громадян доставлялися до Росії на навчання для влаштування громадських заворушень.

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Молдова