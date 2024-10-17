Россия обучала граждан Молдовы устраивать беспорядки, - Reuters

Полиция Молдовы раскрыла программу, согласно которой сотни ее граждан доставлялись в Россию. Там они якобы проходили обучение для устроения общественных беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полиция Молдовы сообщила, что правоохранительные органы считают, что группа, связанная с прокремлевским беглым бизнесменом Иланом Шором, организовала тренировки для организации беспорядков.

"В настоящее время антикоррупционная прокуратура осуществляет расследование нескольких уголовных производств по подготовке массовых беспорядков в интересах преступного сообщества", - сообщил прокурор Виктор Фуртуна.

Шор, находящийся под санкциями США за вероятное вмешательство в выборы от имени России, отрицает правонарушение или то, что являлся российским политическим помощником.

Власти заявили, что с июня людей регулярно вывозили группами по 20 человек для прохождения обучения в России.