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Россия обучала граждан Молдовы устраивать беспорядки, - Reuters

Молдова, Четверг 17 октября 2024 21:43
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Россия обучала граждан Молдовы устраивать беспорядки, - Reuters Фото: Россия обучала граждан Молдовы устраивать беспорядки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция Молдовы раскрыла программу, согласно которой сотни ее граждан доставлялись в Россию. Там они якобы проходили обучение для устроения общественных беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция Молдовы сообщила, что правоохранительные органы считают, что группа, связанная с прокремлевским беглым бизнесменом Иланом Шором, организовала тренировки для организации беспорядков.

"В настоящее время антикоррупционная прокуратура осуществляет расследование нескольких уголовных производств по подготовке массовых беспорядков в интересах преступного сообщества", - сообщил прокурор Виктор Фуртуна.

Шор, находящийся под санкциями США за вероятное вмешательство в выборы от имени России, отрицает правонарушение или то, что являлся российским политическим помощником.

Власти заявили, что с июня людей регулярно вывозили группами по 20 человек для прохождения обучения в России.

Следует отметить, что в последнее время Россию посетили более 300 молодых людей из Молдовы. Заявленным намерением были культурные мероприятия, в то время как на самом деле они посетили лагеря, где получали инструкции по массовым беспорядкам в Молдове, сказал глава национальной полиции Виорел Чернаутяну.

Что известно об Илане Шоре

Шор - молдавский политик, глава партии "Шор", популистской молдавской политической партии.

Минфин США сообщал, что в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России.

Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации.

В апреле прошлого года в Молдове пророссийского политика Шора приговорили к 15 годам заключения.

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