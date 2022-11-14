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Подоляк дал совет военным РФ: лучшее место для обороны - за границей Украины

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Киев, Понедельник 14 ноября 2022 18:58
Подоляк дал совет военным РФ: лучшее место для обороны - за границей Украины Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Лучшие оборонительные позиции для россиян находятся за границей Украины, поскольку туда не зайдут бойцы ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины - это голая степь, Крым - природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны - за границей Украины. Там, куда "злые украинцы" точно не зайдут", - отметил он.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл и спасти Россию может только вывод войск из Украины.

Также мы писали, что, по словам Подоляка, зимний период и "нытье России" о переговорах никак не влияют на программу по деоккупации Украины.

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