Подоляк дал совет военным РФ: лучшее место для обороны - за границей Украины

Лучшие оборонительные позиции для россиян находятся за границей Украины, поскольку туда не зайдут бойцы ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины - это голая степь, Крым - природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны - за границей Украины. Там, куда "злые украинцы" точно не зайдут", - отметил он.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл и спасти Россию может только вывод войск из Украины.

Также мы писали, что, по словам Подоляка, зимний период и "нытье России" о переговорах никак не влияют на программу по деоккупации Украины.

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