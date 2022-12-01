RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вы все видели ужасы войны. Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала для РФ

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать создание специального трибунала по преступлениям РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Вы все видели ужасы войны, развязанной Россией на украинской земле. Поэтому сейчас возникает справедливый вопрос: почему стало возможным присутствие России на этом заседании ОБСЕ? Ей здесь не место", - заявил министр.

Глава МИД Украины призвал партнеров поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Он напомнил, что трибунал позволит привлечь Россию и ее руководство к ответственности за грубые нарушения международного права.

Также это должно заставить российское государство принести официальные извинения за совершенные преступления и станет одной из ключевых гарантий неповторения агрессии России в будущем.

"ОБСЕ должно продемонстрировать бескомпромиссную борьбу за принципы, на которых была основана эта организация. Для продолжительного мира в Европе необходима победа Украины и восстановление ее международно признанных границ", - добавил Кулеба.

Напомним, что Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала для преступников РФ.

Первая леди Украины Елена Зеленская призвала Британию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания России за военные преступления.

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

В сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕДмитрий КулебаМЗСВойна в Украине