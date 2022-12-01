Вы все видели ужасы войны. Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала для РФ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать создание специального трибунала по преступлениям РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Вы все видели ужасы войны, развязанной Россией на украинской земле. Поэтому сейчас возникает справедливый вопрос: почему стало возможным присутствие России на этом заседании ОБСЕ? Ей здесь не место", - заявил министр.
Глава МИД Украины призвал партнеров поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Он напомнил, что трибунал позволит привлечь Россию и ее руководство к ответственности за грубые нарушения международного права.
Также это должно заставить российское государство принести официальные извинения за совершенные преступления и станет одной из ключевых гарантий неповторения агрессии России в будущем.
"ОБСЕ должно продемонстрировать бескомпромиссную борьбу за принципы, на которых была основана эта организация. Для продолжительного мира в Европе необходима победа Украины и восстановление ее международно признанных границ", - добавил Кулеба.
Напомним, что Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала для преступников РФ.
Первая леди Украины Елена Зеленская призвала Британию возглавить усилия по созданию специального трибунала для наказания России за военные преступления.
Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины.
В сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.