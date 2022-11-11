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Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра

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Украина, Пятница 11 ноября 2022 20:16
Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные и коллаборанты, оставшиеся в Херсоне и его окрестностях, имеют только единственный шанс на спасение - это сдаться в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу отдельно отметить тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение для вас - это сдаться в украинский плен", - говорится в заявлении.

По словам президента, Украина гарантирует отношение к пленникам по закону и международным нормам.

"И тем российским военным, кто переоделся в гражданское и где-то там прячется, хочу сказать, что вы не скроетесь. Все равно найдем", - заявил президент.

Зеленский призвал россиян не затягивать и добровольно прийти в украинский плен. Он является единственным вариантом для всех оккупантов.

Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.

Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование покинуло в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.

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