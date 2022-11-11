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Ви не сховаєтесь. Зеленський дав пораду росіянам на правому березі Дніпра

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 20:16
Ви не сховаєтесь. Зеленський дав пораду росіянам на правому березі Дніпра Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові та колаборанти, які залишились у Херсоні та на його околицях, мають лише єдиний шанс на порятунок - це здатись в український полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон", - йдеться у заяві.

За словами президента, Україна гарантує ставлення до полонених згідно із законом і міжнародними нормами.

"І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо", - заявив президент.

Зеленський закликав росіян не затягувати з цим та добровільно прийти в український полон. Він є єдиним варіант для всіх окупантів.

Нагадаємо, що українські військові вже заходять до Херсона. Зазначимо, що місто було окуповане з 2 березня 2022 року.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що до Херсона увійшли спеціальні підрозділи.

Тим часом, українська розвідка закликає загарбників, яких російське командування покинуло в Херсоні, здаватися в полон. А ті, хто чинитиме опір, будуть знищені.

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