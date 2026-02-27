RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Вы - пример для подражания". Сырский на Восточном направлении наградил военных

Фото: Александр Сырский наградил военных на Восточном направлении (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ульяна Глевацкая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил военных, которые выполняют боевые задачи на Восточном направлении. Государственные награды и отличия получили воины за мужество и профессионализм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Награждение на передовой

Во время работы на Восточном направлении Главнокомандующий отметил военнослужащих корпусов, отдельных штурмовых полков и батальонов. Именно они выполняют боевые задачи на наиболее сложных участках фронта и ежедневно сдерживают российского агрессора.

За личную храбрость, стойкость, профессионализм и результативные действия в борьбе с российским агрессором, Александр Сырский вручил государственные награды и награды Главнокомандующего ВС Украины.

"Признание героизма наших воинов - это способ отметить исключительные личные заслуги, отвагу во время выполнения боевых задач и оборону государства", - подчеркнул он.

Александр Сырский наградил военных (фото: Генеральный штаб ВСУ)

Сколько военных уже награждены

В период с февраля 2024 года и до сих пор знаками отличия награждены более 123 тысяч военнослужащих.

В целом, в течение полномасштабного вторжения отличия получили почти 230 тысяч защитников и защитниц.

"Горжусь и искренне благодарю каждого воина за службу. Вы - пример для подражания", - добавляет Главнокомандующий о военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Отметим, в прошлом году в Минобороны утвердили обновленный порядок подготовки и подачи документов на награждение военных государственными наградами за боевые заслуги.

