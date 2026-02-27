UA

"Ви - приклад для наслідування". Сирський на Східному напрямку нагородив військових

Фото: Олександр Сирський нагородив військових на Східному напрямку (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ульяна Глевацька

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив військових, які виконують бойові завдання на Східному напрямку. Державні нагороди та відзнаки отримали воїни за мужність та професіоналізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: В річницю вторгнення: "Курган & Agregat", Пустовіт та інші митці отримали почесні нагороди

Нагородження на передовій

Під час роботи на Східному напрямку Головнокомандувач відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів. Саме вони виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту та щодня стримують російського агресора.

За особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російським агресором, Олександр Сирський вручив державні нагороди та відзнаки Головнокомандувача ЗС України.

"Визнання героїзму наших воїнів - це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави", - наголосив він.

Олександр Сирський нагородив військових (фото: Генеральний штаб ЗСУ)

Скільки військових уже нагороджено

У період з лютого 2024 року і дотепер відзнаками нагороджено понад 123 тисячі військовослужбовців.

А загалом, протягом повномасштабного вторгнення відзнаки отримали майже 230 тисяч захисників і захисниць.

"Пишаюся та щиро дякую кожному воїну за службу. Ви - приклад для наслідування", - додає Головнокомандувач про військовослужбовців Збройних Сил України.

Відзначимо, торік в Міноборони затвердили оновлений порядок підготовки та подання документів на відзначення військових державними нагородами за бойові заслуги.

Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніОлександр Сирський