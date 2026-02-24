ua en ru
В годовщину вторжения: "Курган & Agregat", Пустовит и другие деятели получили почетные награды

Вторник 24 февраля 2026 18:03
В годовщину вторжения: "Курган & Agregat", Пустовит и другие деятели получили почетные награды "Курган & Agregat", Рудинский и Пустовит (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Президент Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного российского вторжения отметил государственными наградами деятелей культуры. Среди художников - известные актеры и артисты, которые за время большой войны проявились как волонтеры.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте Офиса президента.

Кого наградил Зеленский 24 февраля

Орден за "За заслуги" III степени получили участники группы "Курган & Агрегат" Амил и Рамил Насировы и Евгений Володченко, которые сочетают творчество с волонтерской деятельностью.

"Мы помогаем армии, потому что мы не там. Работа, которую делаем мы, и близко не стоит с тем, что делают военные на фронте. Они герои, а мы просто стараемся быть надежным тылом. Спасибо всем, кто доверяет нам и посещает наши благотворительные концерты", - написал у себя в сториз Амил по случаю годовщины большой войны.

В годовщину вторжения: &quot;Курган &amp; Agregat&quot;, Пустовит и другие деятели получили почетные наградыАмил Насиров о волонтерстве (скриншот)

Кроме того, эту награду присвоили актерам Александру Рудинскому и Анастасии Пустовит, которые также активно работают на благо войска и развития украинской культуры.

Рудинский и Пустовит (фото: Instagram)

Кто еще из художников получил награды

Орден княгини Ольги III степени получили литературовед и писательница Вера Агеева и литературовед и культуролог Тамара Гундорова.

Орден за "За заслуги" III степени также получили:

  • писатель, журналист, общественный деятель Богдан Логвиненко
  • артист оркестра Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика Львовского областного совета Иван Мелета
  • директор Музея современного искусства Одессы Семен Кантор и другие.

Кроме того, Зеленский отметил медалями, орденами и почетными званиями добровольцев, медиков, волонтеров, работников образования и предпринимателей.

