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Вы родились в эти даты? Счастливый билет уже скоро окажется в ваших руках

Суббота 21 июня 2025 15:02
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Вы родились в эти даты? Счастливый билет уже скоро окажется в ваших руках Кого осчастливит Солнцестояние (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Солнцестояние 21 июня - особое событие, которое считается "экватором" - именно сейчас каждый получит редкий шанс. А больше всего повезет тем, кто родился в определенные даты.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева дала список тех, кто получит билет в новую жизнь.

Кому повезет

"21-го июня в 05:43 по Киеву Солнце зашло в 1-й градус зодиакального знака Рака️ и начало астрономическое лето в Северном полушарии. Это - День летнего Солнцестояния, один из восьми главных праздников Колеса года, основанных на астрологическом календаре. В этот период дневное светило будет находиться в самой высокой точке, в зените, относительно нашей планеты, благодаря чему в эти сутки будет больше всего световых часов", - рассказала астролог.

Особенно остро это астрономическое событие могут почувствовать те, кто родился:

  • с 20 по 24 сентября
  • с 19 до 23 декабря
  • с 18 до 22 марта.

А еще те, у кого основные астрологические объекты находятся в 1-м градусе Овна, Весов и Козерога.

Положительное влияние от этого явления может ожидать тех, кто появился на свет:

  • с 19 по 23 июня
  • с 21 до 25 августа
  • с 21 до 25 октября
  • с 16 до 20 февраля
  • с 18 до 22 апреля.

А еще повезет тем, у кого главные элементы гороскопа расположены в 1-м градусе Рака, Скорпиона, Рыб, Тельца и Девы.

"Физический смысл Солнцестояний - получение максимума солнечной, светлой энергии для противодействия силам тьмы. Кстати, ученые подтверждают, что во время июньского Солнцестояния Северное полушарие действительно получает огромное количество солнечной энергии. Традиционно этот день проводят в радости, веселье и активных действиях", - пояснила эксперт.

Считается, что в этот период действует мощный заряд положительных энергий и повышается сила мыслей, что помогает в реализации желаний. Поэтому, отметила Соловьева, можно эффективно планировать свои активности минимум на квартал, поскольку в это время закладывается программа на ближайшие три месяца - до Дня осеннего Равноденствия.

"К тому же в этом году 21 июня сложится удивительно благоприятная "космическая погода" для формулировки своих намерений: Луна будет в Тельце - одном из самых благоприятных для себя расположений. Оба светила будут связаны между собой положительным аспектом и сформируют две "Печати счастья"! Так что всем замыслам гарантировано дальнейшее успешное воплощение в жизнь (если в индивидуальных астропрогнозах нет других указаний)", - отметила эксперт.

Поскольку сейчас все планеты, кроме Плутона, директные, лучше формулировать свои планы относительно новых событий и ситуаций, а не возвращаться к тем, которые уже имели место в жизни.

"Кроме того, каждый год у человека, который не менял своего места жительства, есть шанс исправлять ситуации по тем же сферам его индивидуального радикса, которые ежегодно задействованы во время Солнцестояния. Каждый год они одинаковы и являются выдающимися для человека. Поэтому каждый год в это время предоставляется возможность откорректировать активности по ним", - рассказала астролог.

"Очень важна их аспектация - гармоничная или напряженная. Если объекты гороскопа и транзитное Солнце объединены между собой положительными связями, то по этим направлениям, которыми они управляют, в ближайшие три месяца можно ожидать положительных тенденций, развития и получения хороших результатов. Если связи сложные, это не означает, что события могут принимать лишь неблагоприятный характер: напряженные аспекты добавляют энергии для реализации планов", - резюмировала она.

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