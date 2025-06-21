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Звезды обещают новую жизнь этим 5 знакам Зодиака: кто в списке счастливчиков?

Суббота 21 июня 2025 12:01
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Звезды обещают новую жизнь этим 5 знакам Зодиака: кто в списке счастливчиков? Кто из знаков Зодиака возродится из пепла (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Приближается период больших перемен, и для некоторых знаков Зодиака он станет началом новой жизни. Астрологи утверждают, что для них открывается новый этап - время внутренних перемен, обновлений и неожиданных шансов. Это время, когда все может измениться - от отношений до карьеры.

РБК-Украина со ссылкой на Collective World рассказывает, кому звезды подготовили редкий шанс все изменить.

Овен

Овны стоят на пороге большой трансформации. События в ближайшие недели изменят их отношение к себе, к людям и к собственным целям.

Вместо привычного напора придет осознание: иногда победа - это умение вовремя остановиться и переосмыслить путь. Новый этап принесет более глубокую гармонию и неожиданные возможности.

Лев

Для Львов наступает время внутреннего перерождения - меньше драмы, больше истинности. Вы научитесь по-новому смотреть на отношения, работу и собственные желания.

Там, где раньше было желание контролировать, возникнет необходимость строить. Это будет начало новой версии вас - более сильной, зрелой и еще более яркой.

Скорпион

Скорпионы давно жили в режиме выжить, но теперь звезды дают шанс жить по-настоящему. Вас ждет глубокая очистка: вы отпустите старые обиды, боли и страхи.

Это период эмоциональной перезагрузки, после которого вы сможете создать жизнь, более соответствующую вашей настоящей сущности. Доверьтесь изменению - она принесет обновление и свободу.

Стрелец

Для Стрельцов открывается новая глава, полная вдохновения, идей и новых горизонтов. То, что раньше казалось мечтой, теперь может стать реальностью - стоит сделать шаг навстречу.

Вас ждут приятные перемены в личной жизни или в карьере. В этой новой жизни вы почувствуете себя еще свободнее и увереннее.

Козерог

Козероги вступают в фазу глубокого переосмысления себя и своих жизненных целей. Вы больше не гонитесь только по результату - пора жить в балансе. Новые обстоятельства изменят ваше представление об успехе и счастье.

Это будет не просто новый раздел - это новый стиль жизни, в котором есть место и для души, и для сердца.

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