Сделайте это на солнцестояние и счастье найдет вас уже к осени: 3 ритуала от астролога
21 июня, когда наступает летнее солнцестояние, можно не просто встретить особое астрологическое событие, но и призвать счастье. Для этого нужно соблюдать правила этого дня и знать об определенных ритуалах.
Нумеролог и астролог Татьяна Бланк рассказала РБК-Украина, что делать на солнцестояние и какие запреты важно учесть.
Правила солнцестояния
"Солнце заходит в знак Рака. Это пик света. День, когда Солнце находится в самой высокой точке неба, а ночь укорачивается до минимума. Солнцестояние - это время щедрости и достатка, время триумфа самой жизни, пика календарного года. Все ритуалы, желания, намерения в этот день усиливаются в десятки раз. Природа на максимуме", - рассказала Бланк.
Что надо сделать обязательно:
- Очистить пространство: не забудьте протереть пыль, вынести мусор (и из шкафа, и из головы), смыть все лишнее водой или солью. Это как мини-детокс перед большой энергетической волной.
- Красиво одеться: доставайте из шкафа любимое платье или что-то другое. Принцип "надену все лучшее сразу" сегодня работает, как никогда.
- Поставить себя в центр: это день силы Солнца, а значит - день силы личности. Проявляйся и сияй!
- Символически подпитать тело: Сезон овощей, ягод, воды и трав в разгаре, поэтому приготовь что-то простое и вкусное - чтобы тело поняло, что лето уже здесь.
Что запрещено делать на Солнцестояние
Не следует грустить, говорить о плохом, ссориться, лить слезы. Все сказанное и сделанное усиливается. Поэтому зачем притягивать плохое?
Также астролог не советует сидеть дома, даже просто прогулка даст новый ресурс. Не следует игнорировать сигналы тела. Если хочется спать, спите, а если хочется движения - бегите на танцы. Тело сегодня очень чувствительно к твоим решениям.
Ритуалы на солнцестояние
- Письмо самому себе. Напишите, что вы хотите увидеть в своей жизни до осеннего равноденствия. Положите в конверт и откройте 21 сентября - увидите, что сработало.
- Свеча намерений. Зажгите желтую или оранжевую свечу. Подумайте, чего хотите достичь до конца лета. Пусть эта энергия работает вместе с Солнцем.
- Праздник тела. Побалуйте себя телесно: массаж, сладенькое, приятные прикосновения, движение.
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