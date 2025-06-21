Ви народилися в ці дати? Щасливий квиток вже скоро опиниться у ваших руках

Сонцестояння 21 червня - особлива подія, яка вважається "екватором" - саме зараз кожен отримає рідкісний шанс. А найбільше пощастить тим, хто народився у певні дати.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова дала список тих, хто отримає квиток у нове життя.

Кому пощастить

"21-го червня о 05:43 за Києвом Сонце зайшло до 1-го градуса зодіакального знаку Рака️ та почало астрономічне літо у Північній півкулі. Це - День літнього Сонцестояння, одне з восьми головних свят Колеса року, заснованих на астрологічному календарі. У цей період денне світило перебуватиме у найвищій точці, у зеніті, відносно нашої планети, завдяки чому у цій добі буде найбільше світлових годин", - розповіла астролог.

Особливо гостро цю астрономічну подію можуть відчути ті, хто народився:

з 20 до 24 вересня

з 19 до 23 грудня

з 18 до 22 березня.

А ще ті, в кого основні астрологічні об'єкти знаходяться у 1-му градусі Овну, Терезів і Козерога.

Позитивний вплив від цього явища може очікувати на тих, хто з'явився на світ:

з 19 до 23 червня

з 21 до 25 серпня

з 21 до 25 жовтня

з 16 до 20 лютого

з 18 до 22 квітня.

А ще пощастить тим, у кого головні елементи гороскопа розташовані у 1-му градусі Рака, Скорпіону, Риб, Тельця та Діви.

"Фізичний сенс Сонцестоянь - отримання максимуму сонячної, світлої енергії для протидії силам темряви. До речі, вчені підтверджують, що під час червневого Сонцестояння Північна півкуля дійсно отримує величезну кількість сонячної енергії. Традиційно цей день проводять у радості, веселощах та активних діях", - пояснила експерт.

Вважається, що у цей період діє потужний заряд позитивних енергій та підвищується сила думок, що допомагає у реалізації бажань. Тому, зазначила Соловйова, можна ефективно планувати свої активності мінімум на квартал, оскільки у цей час закладається програма на найближчі три місяці – до Дня осіннього Рівнодення.

"До того ж цьогоріч 21 червня складеться напрочуд сприятлива "космічна погода" для формулювання своїх намірів: Місяць буде в Тельці - одному з найсприятливіших для себе розташувань. Обидва світила будуть пов'язані між собою позитивним аспектом і сформують дві "Печатки щастя"! Тож усім задумам гарантоване подальше успішне втілення в життя (якщо в індивідуальних астропрогнозах немає інших вказівок)", - зазначила експерт.

Оскільки зараз всі планети, окрім Плутона, директні, краще формулювати свої плани стосовно нових подій та ситуацій, а не повертатися до тих, які вже мали місце у житті.

"Крім того, кожного року у людини, яка не змінювала свого місця проживання, є шанс виправляти ситуації по тих самих сферах її індивідуального радиксу, які щорічно задіяні під час Сонцестояння. Кожного року вони однакові та є визначними для людини. Тому щороку у цей час надається можливість відкоригувати активності по них", - розповіла астролог.

"Дуже важлива їх аспектація - гармонійна або напружена. Якщо об’єкти гороскопа та транзитне Сонце об’єднані між собою позитивними зв’язками, то по цих напрямках, якими вони керують, у найближчі три місяці можна очікувати на позитивні тенденції, розвиток і отримання гарних результатів. Якщо зв’язки складні, це не означає, що події можуть приймати лише несприятливий характер: напружені аспекти додають енергії для реалізації планів", - резюмувала вона.