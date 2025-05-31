"Абсолютно неприемлемо": США раскритиковали ответ ХАМАСа на соглашение по перемирию в Газе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По его словам, ХАМАС должен принять выдвинутое Штатами рамочное предложение как основу для непрямых переговоров, которые можно будет начать уже на этой неделе.

"Только так мы сможем заключить соглашение о прекращении огня на 60 дней в ближайшие дни, когда половина живых заложников и половина погибших вернутся домой к своим семьям и когда мы сможем провести на непрямых переговорах предметные переговоры в духе доброй воли, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня", - сказал Уиткофф.

Издание отмечает, что это впервые Уиткофф формулирует данное предложение как просто основу для дальнейших переговоров, а не как окончательное предложение, которое стороны должны принять.

Мирный план по Газе

Недавно в сети был обнародован текст проекта нового мирного соглашения США о прекращении огня в Газе. В документе говорится о четком графике обмена заложниками и заключенными между ХАМАСом и Израилем, а также условия дальнейших переговоров между сторонами.

Также мы писали, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, которое представил Уиткофф. Теперь соответствующее решение ожидается и от ХАМАСа.