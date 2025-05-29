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Белый дом: Израиль поддержал перемирие в Газе, ожидают решения ХАМАС

Четверг 29 мая 2025 22:32
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Белый дом: Израиль поддержал перемирие в Газе, ожидают решения ХАМАС Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, соответствующее решение ожидается и от ХАМАСа.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для журналистов.

По ее словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил ХАМАС предложение о прекращении огня, которое Израиль поддержал и одобрил.

"Израиль подписал это предложение до того, как оно было направлено ХАМАСу. Я также могу подтвердить, что дискуссии продолжаются, и мы надеемся, что прекращение огня в Газе состоится, чтобы мы могли вернуть всех заложников домой", - говорит Левитт.

Она уточнила, что переговоры продолжаются и подтверждение перемирия будет объявлено официально после достижения договоренности.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что вскоре могут произойти изменения относительно ситуации в Секторе Газа. Выступая перед журналистами, он сказал, что во время переговоров с Ираном по его ядерной программе достигнут "реальный прогресс" в рамках "очень хороших" обсуждений.

"То же самое касается и переговоров с ХАМАСом по Газе. Мы хотим увидеть, сможем ли остановить это [боевые действия], и то, что делает Израиль. Мы общаемся с ними и хотим остановить всю эту ситуацию", - сказал Трамп перед посадкой на борт самолета Air Force One.

Давление США на Израиль

На Израиль оказывается международное давление - в частности со стороны Вашингтона - с требованием увеличить объемы гуманитарной помощи для Сектора Газа.

Недавно Израиль начал частично допускать помощь в Сектор Газа после прекращения в начале марта.

По данным издания The Jerusalem Post, США обратились к Израилю с просьбой отсрочить большое наступление в Секторе Газа из-за переговоров об освобождении заложников.

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ХАМАС Сектор Газа Израиль Соединенные Штаты Америки
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