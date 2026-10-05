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Реактивные "Шахеды" над Киевом управляются через вышки в Беларуси, - эксперт

13:58 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Реактивные "Шахеды" над Киевом управляются через вышки в Беларуси, - эксперт Фото: коммуникационная вышка (Getty Images)
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Россия использует вышки-ретрансляторы на территории Беларуси для связи с реактивными шахедами, атакующими Киев и область. Одна такая башня закрывает около 140 километров, а вдоль границы с Украиной россияне планируют построить около 26 башен.

Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

Как вышки обеспечивают связь

По словам эксперта, вышки, расположенные в граничащем с Чернобылем белорусском "аппендиксе", позволяют иметь прямой радиогоризонт над Киевским водохранилищем. Храпчинский уточнил, что речь идет не о контроле неба, а о возможности держать качественную связь на расстоянии до 140 километров.

Удары по Киеву онлайн происходят через белорусские вышки-ретрансляторы, отметил Храпчинский. Дополнительно, по его словам, может использоваться мобильная связь и отдельные модули связи.

Сколько дронов обслуживает одна вышка

Эксперт обратил внимание, что россияне запускают по 4-5 дронов в течение часа, и это, по его мнению, указывает на пропускную способность вышек. По его оценке, любая вышка в реальном времени может обеспечить передачу видеосигнала и пакетов данных для 2-4 шахедов. Группы дронов залетают, выполняют задачи или перехватываются, после чего залетает следующая.

Храпчинский подчеркнул, что это только начало: по его словам, россияне строят вышки и дальше, к границам Польши и стран Балтии.

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Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси продолжают периодически включаться ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских дронов.

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