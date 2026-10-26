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Как РФ управляет дронами через mesh-сети и есть ли угроза с Беларуси: объяснение Воздушных сил

08:54 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ульяна Безпалько aimg Ирина Гамерская
Как РФ управляет дронами через mesh-сети и есть ли угроза с Беларуси: объяснение Воздушных сил Фото: Юрий Игнат (Getty Images)
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Российские войска могут использовать сами дроны в качестве ретрансляторов для создания mesh-сетей и управления ими на расстоянии. Противник постоянно совершенствует технологии уклонения от украинской ПВО.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Угроза ретрансляторов и роль Беларуси

Комментируя информацию от пограничников о возможном использовании россиянами ретрансляторов в Беларуси, Игнат отметил, что российские дроны часто летят друг за другом вдоль пограничной полосы.

По его словам, использование ретрансляторов возможно, но это требует доказательства. По линии МИД идет соответствующая работа, в том числе и по Беларуси. Сам Минск заявлял, что не применяет такие средства и не позволяет этого делать, однако этот вопрос больше касается разведки.

При этом дроны могут передавать сигнал друг другу напрямую.

"При этом даже если дроны просто летят друг за другом, они уже сами могут быть ретрансляторами друг для друга. Они могут передавать сигнал от дрона к дрону, создавая mesh-сеть. Причем не только линейно - они могут выстроить целую сетку. И российский оператор, сидящий, например, в Брянской области или в Орле, может через эту сеть управлять тем дроном, который летит впереди, и применять его в том числе против воздушных целей", - пояснил Игнат.

Также нельзя исключать использование наземных станций связи, в том числе с участием агентуры внутри Украины.

Попытки уклонения от ПВО и новые технологии

Игнат рассказал, что противник уже придумывал решение для уклонения от перехватчиков. В частности, на обычные "шахеды" ставили камеры заднего вида и датчики, аналогичные автомобильным парктроникам. Они сигнализировали о приближении объекта, после чего дрон маневрировал в сторону, из-за чего оператор перехватчика мог промахнуться.

В то же время, по словам представителя Воздушных сил, непосредственное управление оператором в конце концов не сильно поможет дронам уклоняться от ПВО.

В области военных технологий уже появляются решения с машинным зрением и искусственным интеллектом. Развитие происходит очень быстро, и новые решения появляются практически ежемесячно.

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