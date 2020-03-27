На в'їзді до України з Польщі утворилися багатотисячні черги

Перед закриттям кордонів України на виїзді з Польщі утворилися багатотисячні черги. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що сьогодні до 12:00 на кордоні з Польщею вже оформили пропуск майже 7,4 тисячі українців, які перетинають пункти пропуску пішки. Це більше ніж за вчорашню добу - 5,4 тисячі осіб.

Крім того, на 12:00 за інформацією представників Прикордонної варти Польщі на польській стороні зібралися:

напроти пункту пропуску "Краковець" - більше 2 тисяч осіб

напроти пункту пропуску "Ягодин" - 1,2 тисячі осіб

напроти пункту пропуску "Рава-Руська" - 0,5 тисячі осіб

Прикордонники наголошують, що процедури прикордонного контролю будуть проводитися з урахуванням актуальних загроз. При цьому вони не можуть прискорити пропуск на шкоду контрольно-профілактичних заходам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після оголошення про закриття кордонів українці масово почали повертатися в країну. Зокрема, за минулу добу до країни повернулися понад 18 тисяч осіб.

Зазначимо, згідно з рішенням уряду, державний кордон України з 00:00 28 березня буде закритий для пасажирських перевезень через пандемію коронавірусу.