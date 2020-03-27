Українці масово повертаються до країни за кілька годин до закриття кордонів

Фото: контрольний пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

За минулу добу до країни повернулися більше 18 тисяч українців

Після оголошення про закриття кордонів України через пандемію коронавірусу українці масово повертаються до країни. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що вчора прикордонники здійснили понад 27 000 пропускних операцій, як на в'їзд так і на виїзд.

"Переважну більшість - понад 18 000 пропускних операцій - було здійснено щодо громадян України, які поверталися з-за кордону. У тому числі понад 6,5 тисячі наших співвітчизників прибули в пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС без транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Піших українців прикордонники спільно з органами місцевої влади та ДСНС перевозили через кордон. Через зростання пасажиропотоку, а також додатковвий контроль тривалість пропускних процедур дещо зросла.

Прямо сейчас. Граница Польши с Украиной. Краковец. Карантин говорите? Опубліковано Artur Orujaliev Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що влада закриє кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян.

Також повідомлялося, що всі зарубіжні дипломатичні установи України розгорнуть програму "Захист" для допомоги українцям.