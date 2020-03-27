З Британії вирушив останній рейс з українцями перед закриттям кордону

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Літак SkyUp летить за маршрутом Лондон-Київ, щоб повернути українців додому

Сьогодні, 27 березня, через закриття кордону, пов'язане з розповсюдженням коронавірусу, з Лондону повернуться 180 українців спецрейсом авіакомпанії SkyUp. Про це повідомляє прес-служба посольства України у Великій Британії в Twitter.

Як повідомляється, літак SkyUp, який летить за маршрутом Лондон-Київ, поверне 180 громадян України додому. Загалом, з Британії літаками МАУ та SkyUp до України повернулися 1014 громадян.

Також, щоб повернути українців, авіакомпанії SkyUp і МАУ виконають рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Литви, Катару, Франції і Німеччини.

В Міністерстві закордонних справ звертаються з проханням до всіх українців, які не встигли придбати квиток до 27 березня включно, не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість продовжити своє перебування в тій країні, де є така можливість.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада країни закриють кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян у рамках карантину через коронавірус.