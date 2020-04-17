На в'їзді в Київ вже зафіксували десятки людей з температурою

З початку введення обов'язкового температурного скринінгу при в'їзді в Київ було виявлено десятки осіб з високою температурою. Про це на брифінгу розповів мер Києві Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, на в'їзді в столицю виявили 40 людей з високою температурою. Жодного з цих людей не пропустили в Київ.

"На в'їздах зафіксували 40 людей з температурою, шестеро з них були оглянуті медиками. Ніхто з цих людей до Києва не в'їхав, їх відправили додому на самоізоляцію", - розповів Кличко.

Нагадаємо, вчора на в'їздах до Києва запрацювали спеціальні контрольні пункти пропуску в рамках карантинних обмежень. На блокпостах проводять обов'язковий температурний скринінг водіям та пасажирам транспортних засобів. Людей з температурою в столиці не будуть пропускати та відправлятимуть на самоізоляцію.

Як заявляв заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, обмеження на в'їздах до Києва можуть послабити після проведення Великодніх свят. Він додав, що наразі ухвалено рішення про введення додаткових обмежень до понеділка, 20 квітня, включно.