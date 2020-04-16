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Від самоізоляції до госпіталізації: як працюватиме термоконтроль на КПП в Києві

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 16:18
Від самоізоляції до госпіталізації: як працюватиме термоконтроль на КПП в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Госпіталізувати будуть тих, у кого температура становить 38 градусів і вище

У Київській міській державній адміністрації повідомили, як працюватиме температурний контроль на контрольно-пропускних пунктах при в'їзді в Київ. Про це на брифінгу розповів начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у громадян з підвищеною температурою можуть відправити або на самоізоляцію, або відразу госпіталізувати в лікарню.

"Схема роботи наступна: якщо при проведенні термоконтроля виявляється перевищення температури до 37,5 градусів - людина відправляється на самоізоляцію, якщо температура 38 градусів і вище - викликається швидка допомога і людина госпіталізується", - повідомив Ткачук.

Контролювати дотримання самоізоляції буде контактний центр КМДА.

"Люди заповнюють документи з самоізоляції, у них беруть контактні номери і вже контактний центр КМДА стежить за тим, як вони дотримуються самоізоляцію", - зазначив Ткачук.

Нагадаємо, з 16 квітня у Києві посилили карантинні обмеження. Зокрема, був введений обов'язковий температурний скринінг у пасажирів та водіїв транспортних засобів при в'їзді в Київ. Всього в столиці встановили 9 пропускних пунктів, де всі автомобілі, що прямують в місто, будуть перевіряти медики та правоохоронці.

Раніше в КМДА повідомили, що рішення про посилення обмежень на в'їзд прийнято до понеділка включно. Після рішення може бути продовжено, або скасовано в залежності від ситуації із захворюваністю в столиці.

Раніше РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко припустив різке зростання поширення коронавірусу після свят. На даний момент у столиці підтверджено 644 захворювання.

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