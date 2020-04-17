На въезде в Киев уже зафиксировали десятки людей с температурой

С начала введения обязательного температурного скрининга при въезде в Киев были выявлены десятки лиц с высокой температурой. Об этом на брифинге рассказал мэр Киеве Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кличко, на въезде в столицу обнаружили 40 человек с высокой температурой. Ни одного из этих людей не пропустили в Киев.

"На въездах зафиксировали 40 человек с температурой, шестеро из них были осмотрены медиками. Никто из этих людей в Киев не въехал, их отправили домой на самоизоляцию", - рассказал Кличко.

Напомним, вчера на въездах в Киев заработали специальные контрольные пункты пропуска в рамках карантинных ограничений. На блокпостах проводят обязательный температурный скрининг водителям и пассажирам транспортных средств. Людей с температурой в столицу не будут пропускать и будут отправлять на самоизоляцию.

Как заявлял заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, ограничения на въездах в Киев могут ослабить после проведения Пасхальных праздников. Он добавил, что пока принято решение о введении дополнительных ограничений до понедельника, 20 апреля, включительно.