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У Києві можуть пом'якшити обмеження на в'їзд після Пасхи

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 15:56
У Києві можуть пом'якшити обмеження на в'їзд після Пасхи
Фото: Петро Пантелеєв (kievcity.gov.ua)

Нинішні обмеження діють до понеділка включно

Жорсткі обмеження на в'їздах до Києва можуть прибрати після проведення Пасхи. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент ухвалено рішення про введення додаткових обмежень до понеділка включно. Про продовження або зняття обмежень буде прийматися окреме рішення.

"Такі заходи (контроль автомобілів на в'їздах до Києва - ред.) ми плануємо проводити до понеділка включно, але з понеділка рішення буде прийматися пізніше. Можливо після проведення Великодня обмеження будуть зняті, якщо ми побачимо, що ситуація стабільна і в Києві немає великої кількості людей поряд з культовими спорудами", - повідомив Пантелеєв.

У КМДА уточнили, що температурний скринінг будуть проводити в автобусах, мікроавтобусах, вантажно-пасажирському транспорті, а також на легкових автомобілях, в яких знаходиться 3 і більше осіб.

"Контроль здійснюють медики, на постах присутні представники поліції, ДСНС", - сказав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, з 16 квітня у Києві посилили карантинні обмеження. зокрема, був введений обов'язковий температурний скринінг у пасажирів та водіїв транспортних засобів при в'їзді в Київ. Всього в столиці встановили 9 пропускних пунктів, де всі автомобілі, що прямують в місто, будуть перевіряти медики і правоохоронці.

Раніше РБК-Україна писало, що мер Києва Віталій Кличко припустив різке зростання поширення коронавіруса після свят. На даний момент у столиці підтверджено 644 захворювання.

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