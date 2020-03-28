Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 28 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 300

Темп поширення коронавирусної інфекції по Україні зростає. Станом на 28 березня кількість інфікованих людей перевищує 300 осіб. За минулу добу підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика МОЗ - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 28 березня

Чернівецька область - 47 інфікованих (1 летальний, 5 одужали). Офіційно за вчорашню добу в регіоні інфікувалися 5 осіб. За даними статистики, це одна з найбільш уражених областей України. Перший випадок зараження COVID-19 в Україні був підтверджений 3 березня у чоловіка. Цей же чоловік став першим видужалий.

За інформацією ОДА, стан хворих в Чернівецькій області, які госпіталізовані в обласну клінічну лікарню, за добу не погіршився. Крім того, повідомляється про чотирьох видужали пацієнтів за останню добу, серед яких одна дитина.

Київ - 47 інфікованих. Вперше коронавірус в столиці було виявлено 16 березня. І вже починаючи з 22-го числа, у Києві в рази збільшилося число хворих людей – відразу у 20 жителів Києва тести підтвердили діагноз. 25 березня зафіксовані нові випадки COVID-19 у чоловіків, які приїхали з-за кордону. 26 березня число заражених зросла до 7 осіб, в тому числі захворів 10-річна дитина.

За повідомленням мера столиці, 27 березня з'явилося 8 нових випадків інфікування – 4 жінки у віці від 31 до 59 років і 4 чоловіки у віці від 43 до 59 років. Також коронавірус підтверджений у начальника поліції Києва Андрія Крищенко. Загальне число інфікованих в столиці становить 55 осіб.

Київська область - 32 інфікованих. Перший випадок зараження в Київській області був зафіксований 17 березня у нардепа Сергія Шахова. Велика спалах захворюваності спостерігалася 24 березня – захворіло відразу 10 осіб. На наступний день коронавірус був підтверджений ще у 7 осіб.

За даними ОДА, станом на 27 березня підозра на зараження COVID-19 мають 70 осіб. Також два випадки інфікування жінок підтвердилися в Ірпені, одна з яких – вагітна, і один випадок – у Броварах.

Тернопільська область - 25 інфікованих (1 летальний випадок). 20 березня був виявлений перший випадок зараження в області. А 68-річний чоловік, у якого коронавірус був підтверджений 25 березня, помер. 26 березня кількість тих, що заразилися в регіоні зросла в рази, в тому числі інфекція підтвердилася у 11-річної дитини.

27 березня, за повідомленням ОДА, коронавірус підтверджений у 35 осіб, з яких майже 20 – це медичні працівники. Зараження сталося з-за того, що спочатку був введений неправильний алгоритм роботи.

Івано-Франківська область - 24 інфікованих (2 летальних випадки). Перший випадок підтвердження COVID-19 в регіоні було отримано 19 березня у 56-річної жінки, яка пізніше померла. 25 березня було зафіксовано максимальне число тих, що заразилися – 11 осіб, з яких один став летальним в той же день. Обидві померлі жінки займалися самолікуванням і звернулися до лікарів надто пізно.

27 березня, за повідомленням мерії, у 10 пацієнтів лікарень Івано-Франківська експрес-тести показали позитивний результат. З них 5 осіб перебувають у критичному стані.

Рівненська область - 9 інфікованих. Одразу 9 випадків офіційно підтверджені в регіоні 27 березня. Всі інфіковані люди – жителі села Тинне Сарненського району. Зараження сталося після спілкування двох жінок з повернулися з Польщі жителями села. Пацієнти ізольовані, їх стан стабільний.

Також, за повідомленням ОДА, інфікування коронавірусом дало позитивну відповідь у жінки, яка нещодавно померла.

Запорізька область - 8 інфікованих. 25 березня було отримано підтвердження перших п'яти випадків зараження в області. Імовірно, всі інфіковані люди заразилися COVID-19, перебуваючи за кордоном.

Вінницька область - 5 інфікованих. Перше підтвердження коронавіруса в регіоні було отримано 25 березня у жительки Вінниці. На наступний день

27 березня, за даними ОДА, кількість хворих зросла до 9 осіб. Інфекція зафіксована у 6 медиків, а також 5-річної дитини.

Одеська область - 4 інфікованих. Перше підтвердження COVID-19 область отримала 24 березня. На наступний день зараженими виявилися ще три людини: два чоловіки і одна жінка.

Дніпропетровська область - 3 інфікованих. Перша поява коронавіруса в області зафіксовано 19 березня у двох людей – подружньої пари, яка перебувала до цього за кордоном. 25 березня ще про один випадок інфікування повідомили в Дніпропетровській ОДА.

27 березня, за даними ОДА, COVID-19 підтвердився у трьох осіб – двох дніпрян і одного жителя Нікополя. Усі вони напередодні повернулися з-за кордону – Іспанії, Франції, ОАЕ. Також повідомлялося, що один чоловік, який став першим хворим в регіоні, на сьогодні одужав

Львівська область - 3 інфікованих. Перший позитивний випадок зараження в регіоні було отримано 20 березня у чоловіка, який повернувся з Німеччини. 22 березня був зафіксований другий випадок інфікування. А 26 березня надійшла інформація про чергове виявленні коронавіруса.

За повідомленням місцевої ОДА, в області планується впровадження програми масового тестування населення на COVID-19.

Житомирська область - 2 інфікованих (1 летальний випадок). Перший випадок зараження коронавірусом в області було зафіксовано 12 березня у Радомишлі у жінки, вернувшеся з Польщі. Він же став летальним: на наступний хвора померла. 19 березня був зафіксований другий випадок інфікування у жителя Житомира, який також повернувся з-за кордону.

За повідомленням ОДА, на ранок 27 березня в області лабораторно підтверджено 4 випадки зараження, а через добу з'явилися ще два нових випадки COVID-19. Один з них у жінки, яка контактувала з раніше померлої мешканкою Радомишля.

Черкаська область - 2 інфікованих. 22 березня були виявлені два перші випадки інфікування COVID-19 у сімейної пари з Умані.

Волинська область - 2 інфікованих. Перший випадок коронавіруса був виявлений 25 березня у 7-річної дитини.

Донецька область - 2 інфікованих. Перший випадок в області зареєстровано 18 березня у жителя Маріуполя, який повернувся з-за кордону.

Луганська область - 1 інфікований. Перше і поки єдине підтвердження коронавіруса в регіоні було зафіксовано 25 березня. Хворий заразився після спілкування з інфікованою людиною.

Херсонська область - 1 інфікований. 25 березня був підтверджений перший в області випадок зараження у жительки Генічеська, яка напередодні повернулася з ОАЕ.

Закарпатська область - 1 інфікований. 26 березня тут було підтверджено зараження у 69-річної мешканки Мукачева, чоловік якої повернувся з Італії. Жінка захворіла на 19 березня, але після цього ще відвідувала службу у церкві мікрорайону Підгоряни.

Сумська область - 1 інфікований (1 летальний випадок). За даними місцевої ОДА, 25 березня було зафіксовано зараження COVID-19 у 76-річної жительки Конотопського району. У той же день жінка померла. А 27 березня підтвердилися результати експрес-тестів у трьох родичів померлої.

Чернігівська область, за даними ОДА, 26 березня зафіксувала перше підтвердження COVID-19 у чоловіка з ознаками вірусної пневмонії.