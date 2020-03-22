В'єтнам заборонив в'їзд іноземцям через коронавірус

Влада В'єтнаму оголосила про введення заборони на в'їзд усім іноземцям з 22 березня для запобігання проникнення в країну коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nhan Dan.

Як зазначається, заборона не стосується дипломатів та офіційних осіб, запрошених урядом країни. Минулого тижня В'єтнам припинив видачу всіх видів в'їзних віз та дозволів на безвізовий в'їзд іноземцям.

В країні з кінця січня діє режим епідеміологічної загрози. Вперше коронавірус був виявлений 23 січня, а з лютого почав поширюватися. Станом на 22 березня в країні виявлено 99 інфікованих.

Також РБК-Україна писало, що Сінгапур повністю обмежив в'їзд і транзит через країну через коронавірус. Країна також обмежить повернення та в'їзд людей, що мають посвідку на проживання.

Нагадаємо, станом на 21 березня кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.

Також повідомлялося, що Ухань, який був епіцентром епідемії, чотири дні поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом.