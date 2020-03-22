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В Ухані чотири дні підряд немає нових випадків зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 07:58
В Ухані чотири дні підряд немає нових випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com)

В епіцентрі спалаху епідемії чотири дні поспіль зберігається нульовий рівень захворюваності

В суботу 21 березня у місті Ухань провінції Хубей (центральний Китай) не було зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження нової коронавирусной пневмонією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Таким чином, в епіцентрі спалаху епідемії чотири дні поспіль зберігається нульовий рівень даного показника.

Комітет у справах охорони здоров'я провінції Хубей заявив, що до кінця суботи загальна кількість підтверджених випадків захворювання новою коронавирусною пневмонією COVID-19 у місті Ухань і провінції Хубей залишилося на рівні 50 005 і 67 800 осіб відповідно.

Нагадаємо, місто Ухань, яке вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця. Після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще має строго виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливі нові спалахи.

У той же час, епідемія стрімко поширюється у Європі. Її епіцентром є Італія. Протягом останніх діб там жертвами коронавіруса стали майже 800 осіб. Це найбільша кількість жертв через добу з початку спалаху коронавіруса в країні. Крім того, коронавірусом заразилися 20% медперсоналу. Всього в Італії підтверджений підтверджений коронавірус в більше 53,5 тисяч людей, померли 4825 людей.

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