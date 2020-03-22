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Сінгапур повністю обмежив в'їзд і транзит через країну через коронавірус

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 10:26
Сінгапур повністю обмежив в'їзд і транзит через країну через коронавірус
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Такі заходи були вжиті після перших смертельних випадків у державі

Сінгапур заборонив будь-яким короткостроковим відвідувачам транзит або в'їзд у країну через заходи з боротьби з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нові заходи, оголошені в неділю, були зроблені на наступний день після того, як держава повідомила про перші смертельні випадки в результаті зараження коронавірусом. У країні за останню добу зафіксовано 47 нових випадків, а сумарне число хворих складає 432 людини.

"Деякі короткострокові відвідувачі продовжували прибувати навіть після того, як Сінгапур ввів обов'язковий 14-денний карантин для будь-якої особи, яка в'їжджає в країну. Майже 80% нових випадків коронавіруса в Сінгапурі за останні три дні були імпортовані з-за кордону. Шість інфікованих були короткостроковими відвідувачами", - йдеться в повідомленні.

Країна також обмежить повернення та в'їзд людей, що мають посвідку на проживання.

Нагадаємо, в китайському місті Ухань, який був епіцентром епідемії, чотири дні поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр суспільного здоров'я України надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

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