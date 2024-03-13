Ветераны и их семьи смогут легче получать административные услуги

Отмечается, что на правительственном совещании по ветеранской политике Минветеранов представило пути интеграции всех возможных услуг для ветеранов в систему Центров предоставления административных услуг. В правительстве отмечают, что ЦПАУ более приспособлены к новым вызовам.

Для упрощения жизни ветеранов и их семей вводится подход, который позволит с одним пакетом документов обратиться в ЦПАУ, который будет дальше распространять полученные данные ко всем необходимым субъектам.

В Минреинтеграции пояснили, что создание в ЦПАУ "единого окна" будет предусматривать для ветеранов:

формирование единой базы услуг для ветеранов войны;

максимальную осведомленность об их возможностях;

создание удобных, качественных и доступных условий для получения административных услуг;

внедрение комплексного подхода - получение спектра административных услуг в одном месте от одного или нескольких субъектов предоставления таких услуг.

Ветераны в Украине

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн ветеранов. В Верховную раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.