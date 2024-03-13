RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ветераны и их семьи смогут легче получать административные услуги

Фото: ветеранам упростят процедуру получения административных услуг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Центры предоставления административных услуг станут "единым окном" для ветеранов и их семей. ЦПАУ будут предоставлять ветеранам пакет услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что на правительственном совещании по ветеранской политике Минветеранов представило пути интеграции всех возможных услуг для ветеранов в систему Центров предоставления административных услуг. В правительстве отмечают, что ЦПАУ более приспособлены к новым вызовам.

Для упрощения жизни ветеранов и их семей вводится подход, который позволит с одним пакетом документов обратиться в ЦПАУ, который будет дальше распространять полученные данные ко всем необходимым субъектам.

В Минреинтеграции пояснили, что создание в ЦПАУ "единого окна" будет предусматривать для ветеранов:

  • формирование единой базы услуг для ветеранов войны;
  • максимальную осведомленность об их возможностях;
  • создание удобных, качественных и доступных условий для получения административных услуг;
  • внедрение комплексного подхода - получение спектра административных услуг в одном месте от одного или нескольких субъектов предоставления таких услуг.

Ветераны в Украине

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн ветеранов. В Верховную раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦПАУВойна в УкраинеВетеранМинистерство реинтеграцииВетераны