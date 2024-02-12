После войны в Украине может быть 4 млн ветеранов и членов их семей: в Раде начали подготовку
В Комитет Верховной Рады поступил законопроект о внесении изменений внутренней политики в ветеранской сфере. Он коснется примерно 4 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
Депутаты указали, что новая версия закона разработана с целью определения основ комплексной внутренней политики в ветеранской сфере". По словам авторов законопроекта, действующая версия не имеет положений о всесторонней поддержке ветеранов войны.
"Действующая редакция Закона Украины "Об основах внутренней и внешней политики" не содержит основных принципов внутренней политики относительно всесторонней поддержки ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, членов семей лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, членов семей находящихся в плену лиц и пострадавших участников Революции Достоинства", - написано в карточке законопроекта.
В новой версии закона депутаты предлагают:
- создание эффективной системы перехода от военной службы к гражданской жизни;
- память о ветеранах войны, Защитниках и Защитницах Украины и пострадавших участниках Революции Достоинства;
- содействие созданию материального и нематериального культурного наследия об украинских военных победах и украинской военной доблести, распространению информации об объектах такого наследия и ознакомлению с ними как в Украине, так и за ее пределами;
- привлечение ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины и пострадавших участников Революции Достоинства к национально-патриотическому воспитанию;
- создание условий для формирования программ реинтеграции с общинами ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;
- содействие созданию новых векторов социальной защиты ветеранов войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .