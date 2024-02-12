Как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину: объяснение Минветеранов

Гражданские лица, которые в первый месяц полномасштабного российского вторжения самостоятельно или в составе добровольческих формирований встали на защиту Украины, могут получить статус участника боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минветеранов.

Кому предоставляется

Статус УБД могут получить лица, с 24 февраля по 25 марта 2022 года в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите"

Украины" самостоятельно или в составе добровольческих формирований во взаимодействии с силами безопасности и обороны принимали участие в защите Украины в связи с военной агрессией РФ.

Какие документы нужны

Для лиц, получивших ранения, которые сделали невозможным дальнейшее выполнение ими соответствующих задач (кроме случаев неосторожного обращения с оружием, самокалечение) но соответствующей справки, подают на рассмотрение комиссии:

нотариально заверенные показания минимум двух свидетелей, принимавших

участие в осуществлении мероприятий в период военного положения, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий, период непосредственного участия лиц.

медицинские документы, подтверждающие получение лицом ранения, контузии, увечья при непосредственном участии в осуществлении мер в период военного положения.

две фотографии 3*4 см.

Также необходимо представить копию паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины. Для иностранцев и лиц без гражданства требуется копия документа, подтверждающего законность пребывания на территории Украины.

В случае представления документов законным представителем или уполномоченным лицом требуется копия документа, удостоверяющего личность от имени которого подается заявление, и документа, предоставляющего полномочия представлять такое лицо, оформленное в соответствии с законодательством.

Также необходима копия идентификационного номера или отметки в паспорте гражданина Украины.

Какие льготы предоставляет статус УБД

Ранее сообщалось, что статус и удостоверение участника боевых действий предусматривает ряд льгот для военных, защищающих Украину во время войны. В частности, защитники могут получить бесплатное лечение, медицинские средства, имеющие право на 75% скидку на оплату коммунальных услуг.

Полный список льгот, предусмотренных для УБД в Украине, описаны в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, ветераны в Украине имеют право на ряд бесплатных медицинских услуг. В частности, это касается помощи при проблемах со зрением. в НСЗУ рассказали,что делать военным при проблемах со зрением.

Также недавно Кабинет министров Украины изменил процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

Подробнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен – читайте в материале РБК-Украина.

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