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Ветераны и их семьи смогут легче получать административные услуги

Украина, Среда 13 марта 2024 13:40
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Ветераны и их семьи смогут легче получать административные услуги Фото: ветеранам упростят процедуру получения административных услуг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Центры предоставления административных услуг станут "единым окном" для ветеранов и их семей. ЦПАУ будут предоставлять ветеранам пакет услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что на правительственном совещании по ветеранской политике Минветеранов представило пути интеграции всех возможных услуг для ветеранов в систему Центров предоставления административных услуг. В правительстве отмечают, что ЦПАУ более приспособлены к новым вызовам.

Для упрощения жизни ветеранов и их семей вводится подход, который позволит с одним пакетом документов обратиться в ЦПАУ, который будет дальше распространять полученные данные ко всем необходимым субъектам.

В Минреинтеграции пояснили, что создание в ЦПАУ "единого окна" будет предусматривать для ветеранов:

  • формирование единой базы услуг для ветеранов войны;
  • максимальную осведомленность об их возможностях;
  • создание удобных, качественных и доступных условий для получения административных услуг;
  • внедрение комплексного подхода - получение спектра административных услуг в одном месте от одного или нескольких субъектов предоставления таких услуг.

Ветераны в Украине

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн ветеранов. В Верховную раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.

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