Ветераны могут пройти бесплатное профессиональное обучение: куда надо обращаться

В Украине ветераны и участники боевых действий могут пройти бесплатное профессиональное обучение. Оно длится от 3 до 6 месяцев в зависимости от профессии и ее квалификационного разряда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что вице-премьер Ирина Верещук обсудила правительственный проект по профессиональному обучению для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны на еженедельном совещании по вопросам ветеранской политики.

Они могут пройти курсы повышения квалификации, переобучения и получить ваучеры на получение образования.

С начала такой информационной кампании в январе этого года заметно увеличилось количество участников боевых действий, которые начали учиться в центрах профессионального образования.

В каких областях это работает

Уже 116 человек начали обучение по программам управления дронами, а 87 участников боевых действий выбрали программу предпринимательства для создания собственного дела.

Также почти 200 человек проходят программы психологической помощи, которые помогут им адаптироваться к гражданской жизни и дальнейшему трудоустройству.

Сейчас в составе Государственной службы занятости полноценно работают 8 центров профессионально-технического образования. Они функционируют в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Львовской, Ровенской, Сумской и Ивано-Франковской областях.

Как долго длится обучение

В Минреинтеграции сообщили, что обучение длится от 3 до 6 месяцев в зависимости от профессии и ее квалификационного разряда. При необходимости заведения готовы проводить обучение по дистанционной форме.

Такое обучение осуществляется по 95 лицензированным рабочим профессиям и 365 образовательным программам повышения квалификации.

Полезная информация для ветеранов

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн. ветеранов. В Верховную раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.