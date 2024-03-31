Ветерани можуть пройти безкоштовне професійне навчання: куди треба звертатися

В Україні ветерани та учасники бойових дій можуть пройти безкоштовне професійне навчання. Воно триває від 3 до 6 місяців залежно від професії та її кваліфікаційного розряду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що віцепрем'єрка Ірини Верещук обговорила урядовий проєкт щодо професійного навчання для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на щотижневій нараді з питань ветеранської політики.

Вони можуть пройти курси підвищення кваліфікації, перенавчання та отримати ваучери на здобуття освіти.

З початку такої інформаційної кампанії в січні цього року помітно збільшилася кількість учасників бойових дій, які почали навчатися в центрах професійної освіти.

У яких областях це працює

Уже 116 осіб розпочали навчання за програмами управління дронами, а 87 учасників бойових дій обрали програму підприємництва для створення власної справи.

Також майже 200 осіб проходять програми психологічної допомоги, які допоможуть їм адаптуватися до цивільного життя та подальшого працевлаштування.

Наразі у складі Державної служби зайнятості повноцінно працюють 8 центрів професійно-технічної освіти. Вони функціонують у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Сумській та Івано-Франківській областях.

Як довго триває навчання

У Мінреінтеграції повідомили, що навчання триває від 3 до 6 місяців залежно від професії та її кваліфікаційного розряду. За потреби заклади готові проводити навчання за дистанційною формою.

Таке навчання здійснюється за 95 ліцензованими робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

Корисна інформація для ветеранів

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.