Ветераны могут получить компенсацию за покупку жилья: инструкция

Украина заложила в бюджете на 2024 год финансирование для обеспечения жильем ветеранов войны и членов семей погибших защитников и защитниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Речь идет об около 5,75 млрд гривен. Таким образом, может быть выплачена компенсация на приобретение жилья более 2000 человек по трем программам Минветеранов.
Подать документы для получения компенсации на приобретение жилья можно в ЦНАП или орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете.
Фото: Инфографика (minre.gov.ua)
По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн. ветеранов. В Верховную раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.
Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.
Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.
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