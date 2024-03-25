Ветераны могут получить компенсацию за покупку жилья: инструкция

Речь идет об около 5,75 млрд гривен. Таким образом, может быть выплачена компенсация на приобретение жилья более 2000 человек по трем программам Минветеранов.

Получить компенсацию вправе

лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы (АТО/ООС/мероприятия обороны, участие в боевых действиях на территории других государств);

ВПЛ, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны III группы (АТО/ООС до 1 июня 2018 года). Год пребывания в базе данных ВПЛ - до 24 февраля 2022 года;

члены семьи лица, погибшего (пропавшего без вести), умершего в результате АТО/ООС/мероприятий обороны, участия в боевых действиях на территории других государств.

Инфографика

Подать документы для получения компенсации на приобретение жилья можно в ЦНАП или орган социальной защиты населения по месту пребывания на квартирном учете.

Фото: Инфографика (minre.gov.ua)

Полезная информация для ветеранов

По оценкам правительства, после войны в Украине может быть около 4 млн. ветеранов. В Верховную раду внесли законопроект по изменению внутренней политики в ветеранской сфере.

Напомним, ранее в Минветеранов объясняли, как получить статус УБД гражданским, защищавшим Украину.

Детальнее о том, почему военным до сих пор сложно получить статус участника боевых действий и зачем он нужен - в материале РБК-Украина.