Ветерани можуть отримати компенсацію за купівлю житла: інструкція

Йдеться про близько 5,75 млрд гривень. Таким чином, може бути виплачена компенсація на придбання житла понад 2000 осіб за трьома програмами Мінветеранів.

Отримати компенсацію мають право

особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях на території інших держав);

ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО/ООС до 1 червня 2018 року). Рік перебування в базі даних ВПО – до 24 лютого 2022 року;

члени сім’ї особи, яка загинула (зникла безвісти), померла внаслідок АТО/ООС/заходів оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Інфографіка

Подати документи для отримання компенсації на придбання житла можна в ЦНАП або орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)

Корисна інформація для ветеранів

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.