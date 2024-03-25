Ветерани можуть отримати компенсацію за купівлю житла: інструкція

Україна заклала в бюджеті на 2024 рік фінансування для забезпечення житлом ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про близько 5,75 млрд гривень. Таким чином, може бути виплачена компенсація на придбання житла понад 2000 осіб за трьома програмами Мінветеранів.
Подати документи для отримання компенсації на придбання житла можна в ЦНАП або орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.
Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)
За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.
Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.
Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.
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