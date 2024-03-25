UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ветерани можуть отримати компенсацію за купівлю житла: інструкція

Архівне фото: Ветерани можуть отримати компенсацію за купівлю житла (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна заклала в бюджеті на 2024 рік фінансування для забезпечення житлом ветеранів війни та членів сімей загиблих захисників і захисниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про близько 5,75 млрд гривень. Таким чином, може бути виплачена компенсація на придбання житла понад 2000 осіб за трьома програмами Мінветеранів. 

Отримати компенсацію мають право

  • особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях на території інших держав);
  • ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (АТО/ООС до 1 червня 2018 року). Рік перебування в базі даних ВПО – до 24 лютого 2022 року;
  • члени сім’ї особи, яка загинула (зникла безвісти), померла внаслідок АТО/ООС/заходів оборони, участі у бойових діях на території інших держав.

Інфографіка

Подати документи для отримання компенсації на придбання житла можна в ЦНАП або орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

Фото: Інфографіка (minre.gov.ua)

Корисна інформація для ветеранів

За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів. До Верховної ради внесли законопроєкт щодо змін внутрішньої політики у ветеранській сфері.

Нагадаємо, раніше у Мінветеранів пояснювали, як отримати статус УБД цивільним, які захищали Україну.

Детальніше про те, чому військовим досі складно отримати статус учасника бойових дій і навіщо він потрібен - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ветерани