Вітер та сильні хуртовини: на Україну насувається циклон

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Негода очікується у західних та південно-східних областях

У найближчі два дні погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні хуртовини та штормовий вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у зв'язку з переміщенням активного циклону у західних та південно-східних областях 24 лютого очікується погіршення погодних умов. У неділю, 23 лютого, на всій території країни можливі пориви вітру до 22 м/с.

Зазначається, що активний циклон принесе значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У понеділок очікується сильний вітер до 25-28 метрів на секунду. Значний сніг, сильні хуртовини, снігові замети та ожеледицю прогнозують у Карпатах, пориви вітру там досягнуть 40 м/с.

"Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення на окремих ділянках доріг та припинення руху транспорту", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики підвищили рівень небезпеки в Україні у зв'язку з насуванням негоди. У Гідрометцентрі оголосили жовтий рівень небезпеки 23 лютого та помаранчевий рівень - 24 лютого.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах врятували двох туристів, що заблукали поблизу гори Драгобрат. Двоє сноубордистів потрапили в туман і не змогли знайти дорогу з гори.