Синоптики підвищили рівень небезпеки у зв'язку з різкою зміною погоди

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Ускладнення погодних умов 23 і 24 лютого відповідатиме "жовтому" і "помаранчевому" рівню небезпеки відповідно

Погода в Україні найближчими днями значно погіршиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

Зокрема, 23 і 24 лютого у західних та у південно-східних областях пройдуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Також на всій території України, крім північно-східних областей, очікується посилення вітру до 25-28 м/с.

24 лютого снігом засипле Карпати. У регіоні прогнозують пориви вітру до 40 м/с, сильну хуртовину, снігові замети та ожеледицю на дорогах.

"Ускладнення погодних умов 23 лютого відповідатиме І (жовтому), 24 лютого - ІІ (помаранчевому) рівню небезпечності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.

Також РБК-Україна повідомляло, що, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2020 року середня місячна температура в Україні склала 0-3 градусів морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.