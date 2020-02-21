ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики підвищили рівень небезпеки у зв'язку з різкою зміною погоди

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 15:44
Синоптики підвищили рівень небезпеки у зв'язку з різкою зміною погоди
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ускладнення погодних умов 23 і 24 лютого відповідатиме "жовтому" і "помаранчевому" рівню небезпеки відповідно

Погода в Україні найближчими днями значно погіршиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

Зокрема, 23 і 24 лютого у західних та у південно-східних областях пройдуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Також на всій території України, крім північно-східних областей, очікується посилення вітру до 25-28 м/с.

24 лютого снігом засипле Карпати. У регіоні прогнозують пориви вітру до 40 м/с, сильну хуртовину, снігові замети та ожеледицю на дорогах.

"Ускладнення погодних умов 23 лютого відповідатиме І (жовтому), 24 лютого - ІІ (помаранчевому) рівню небезпечності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень залежно від регіону. Суттєве потепління прогнозують вже у другій половині місяця.

Також РБК-Україна повідомляло, що, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2020 року середня місячна температура в Україні склала 0-3 градусів морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

Накриє дощами з мокрим снігом: прогноз на вихідні У Києві встановлений ще один температурний рекорд
Новини України ГідрометцентрПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся