У Карпатах врятували туристів, що заблукали

Фото: рятувальники знайшли заблукалих туристів (facebook.com/mvs.gov.ua)

Сноубордисти заблукали в горах через сильний туман

У Карпатах поблизу гори Драгобрат рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій відшукали двох сноубордистів, які заблукали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГСЧС.

Повідомляється, що ввечері 20 лютого двоє сноубордистів 1996 року народження потрапили в туман і не змогли знайти дорогу, щоб повернутися з гори.

"Хлопці 1996 року народження піднялися на підйомнику "Вершина Карпат", проте потрапили в туман, зійшли не в ту сторону і заблукали. Рахівські рятувальники, які виїхали на місце події, підтримували з туристами телефонний зв'язок. Хлопці зорієнтували рятувальників, що знаходяться біля струмка, і таким чином бійці ДСНС знайшли їх в районі урочища Григулець", - повідомили рятувальники.

Наголошується, що медичної допомоги туристи не потребували. Вони були доставлені на гірськолижний комплекс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що гірська пошуково-рятувальна частина Закарпатської області створила сервіс для туристів, який допоможе при необхідності їх порятунку. Перед походом у гори туристи можуть зареєструватися на онлайн-сервісі. У разі якщо вони не вийдуть на зв'язок в зазначений час, рятувальники відправлять на їх пошук.

Також повідомлялося, що сьогодні, 21 лютого, синоптики попереджають про значну небезпеку сходження снігових лавин у горах Івано-Франківської області.