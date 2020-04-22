ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Вест Хем" скасував передсезонний збір через коронавірус

Новини » Спорт     22.04.2020 - 11:54
"Вест Хем" скасував передсезонний збір через коронавірус
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Команда разом з Ярмоленко повинна була відправитися в Австралію

Англійський футбольний клуб "Вест Хем", за який виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, скасував передсезонний збір першої команди в Австралії через пандемію коронавірусу. Про це повідомляється на сайті команди.

"Молотобійці" планували провести два матчі в рамках товариського турніру Queensland Champions Cup, але організатори вирішили скасувати його. Команда повинна була зіграти 15 липня проти "Брісбен Роар" і 18 липня проти "Крістал Пелас".

"Ситуація з пандемією вплинула на весь світ, єдине, що має значення - здоров'я людей. Ми сподіваємося, що турнір відбудеться пізніше і з нетерпінням чекаємо поїздки в Австралію в майбутньому", - йдеться в заяві.

Сезон в АПЛ, як і в більшості країн світу, знаходиться на вимушеній паузі через пандемію коронавірусу. На цей момент "Вест Хем" займає 16 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 27 очок.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв в 15 матчах за клуб, забивши три м'ячі і віддавши одну результативну передачу. Велику частину сезону Ярмоленко пропустив через травму, проте в березні українець провів свій перший матч за молодіжку.

"Ліверпуль" запровадив штрафи за запізнення на онлайн-тренування під час карантину "Тоттенхем" зробив догану Моурінью за тренування в парку під час карантину
Новини України Ярмоленкотренировкичемпионат АнглиисборВест Хем
News
On Top