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"Вест Хэм" отменил предсезонный сбор из-за коронавируса

Новости » Спорт     22.04.2020 - 11:54
"Вест Хэм" отменил предсезонный сбор из-за коронавируса
Фото: Андрей Ярмоленко (whufc.com)

Команда вместе с Ярмоленко должна была отправиться в Австралию

Английский футбольный клуб "Вест Хэм", за который выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, отменил предсезонный сбор первой команды в Австралии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте команды.

"Молотобойцы" планировал провести два матча в рамках товарищеского турнира Queensland Champions Cup, но организаторы решили отменить его. Команда должна была сыграть 15 июля против "Брисбен Роар" и 18 июля против "Кристал Пэлас".

"Ситуация с пандемией повлияла на весь мир, единственное, что имеет значение - здоровье людей. Мы надеемся, что турнир состоится позднее и с нетерпением ждем поездки в Австралию в будущем", - говорится в заявлении.

Сезон в АПЛ, как и в большинстве стран мира, находится на вынужденной паузе из-за пандемии коронавируса. На данный момент "Вест Хэм" занимает 16 строчку в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за клуб, забив три мяча и отдав одну результативную передачу. Большую часть сезона Ярмоленко пропустил из-за травмы, однако в марте украинец провел свой первый матч за молодежку.

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