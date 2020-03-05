Повернення вінгера "Вест Хема" Ярмоленко знову відкладається

Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Українець продовжує відновлення після травми стегна

Відновлення вінгера "Вест Хема" і збірної України Андрія Ярмоленка після травми затягується. Про це повідомляє Football.London.

Згідно з попередньою інформацією, передбачалося, що Ярмоленко може повернутися на поле 8 березня. За оновленими даними, гравець повинен відновитися на тиждень пізніше.

Таким чином, він пропустить майбутні матчі проти "Арсеналу" і, ймовірно, "Вулверхемптона".

Ярмоленка не з'являється на полі з 14 грудня минулого року. Він отримав травму задньої поверхні стегна в матчі 14 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Саутгемптона". Повідомлялося, що в найгіршому випадку він повернеться на поле вже до початку лютого, але його відновлення затягнулося.

У поточному сезоні на рахунку Ярмоленка три голи і одна результативна передача в 15 матчах англійської Прем'єр-ліги. Через травму він пропустив вже 13 зустрічей.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що "Вест Хем Юнайтед" має намір влітку виставити українського вінгера на трансфер. Контракт Ярмоленка з клубом розрахований до літа 2022 року.