В Украине обновят стандарт начального образования: какие изменения ждут учеников и учителей

Министерство образования и науки Украины планирует внести изменения в Государственный стандарт начального образования, чтобы адаптировать его к современным образовательным вызовам. В частности тем, которые возникли во время полномасштабного вторжения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий координатора направления "Содержание образования" Офиса внедрения НУШ Министерства образования и науки Екатерины Молодык Освіта.ua .

Она отметила, что обновление стандарта должно согласовать его структуру со стандартами базового и профильного среднего образования, утвержденными в 2020-м и 2024-м годах соответственно.

Основная цель изменений – создание модельных учебных программ, учебников и другого образовательного контента для 1-4 классов. Ученики начальной школы будут учиться по новым материалам после обновления стандарта.

Для разработки предложений создана рабочая группа, в состав которой входят представители МОН, ученые и педагоги. Ее задачи:

пересмотр формулировки цели начального образования в контексте общего среднего образования;

уточнение ценностных ориентиров в соответствии с действующим законодательством;

обновление требований к обязательным результатам обучения учащихся по образовательным отраслям;

создание новой редакции базового учебного плана;

описание компетентностного потенциала и базовых знаний для каждой образовательной области.

Результаты работы рабочей группы будут представлены Директорату школьного образования МОН до конца марта 2025 года.