Госслужба качества образования провела аудиты в школах: какие нарушения выявлены во время проверки

Госслужба качества образования (ГСКО) провела внеплановые проверки и институциональные аудиты в учебных заведениях. Большинство школ нуждаются в улучшении условий для обучения и совершенствовании системы оценивания.

Что включают проверки и аудиты

Внеплановые проверки проводятся в тех случаях, когда есть угроза, которая может негативно повлиять на жизнь, здоровье и безопасность учащихся, педагогов и других участников образовательного процесса.

Такими угрозами могут быть, например, нарушение требований к безопасности в учебных заведениях или другие инциденты, которые могут иметь серьезное влияние на образовательный процесс.

С начала 2024 года ГСКО получила возможность проводить внеплановые меры контроля в случае:

угрозы, имеющей значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье участников образовательного процесса;

соответствующих оснований, определенных нормативными актами, регулирующими проведение внеплановых проверок и институциональных аудитов.

Результаты оценки

В 2024 году ГСКО вместе с территориальными органами провела 132 институциональных аудита в учреждениях общего среднего образования (ЗЗСО).

Часто аудиты проводились в сельской местности (74 случая) и меньше - в городских заведениях (58 случаев). Кроме того, 20 проверок проходили в очно-дистанционном формате. Они проводились по инициативе учредителей, руководителей или педагогических советов учреждений.

Наибольшее количество институциональных аудитов состоялось во Львовской (12), Тернопольской и Винницкой (по 11) областях. В то же время, в областях, которые остаются зонами боевых действий (Харьковская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская), институциональные аудиты не проводились.

По итогам проведенных аудитов учебные заведения получили выводы о состоянии образовательных и управленческих процессов, большая часть школ нуждается в улучшении в аспектах, как оценивание результатов обучения учащихся и создание безопасной среды: