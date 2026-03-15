Весенняя наступательная кампания россиян уже провалилась, - Зеленский

"Весенняя кампания, как было запланировано, у россиян утонула в этой весне. Они не смогли наступать. Они делают наступательные действия, но они все одинаковые - попытки инфильтрации и так далее. Техникой пробиться никуда они не могут - технику жжем", - рассказал Зеленский.

По его словам, какой-то масштабной операции у оккупантов нет, хотя на разных частях фронта тактикой проникновения, постоянными штурмами они все равно пытаются действовать. Однако украинские воины их уничтожают

Президент отметил, что среди причин провала российского наступления были успешная операция в Купянске в 2025 году, а также нынешняя операция на юге страны.

"Мы увидели, как они начали передвигать войска с Донецкого направления сюда (на юг - ред.), потому что боялись, что ВСУ пойдут дальше этих 430 километров", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что неудачи россиян не означают, что они отказались от планов продолжения агрессии.

По словам президента, сейчас есть информация, что захватчики будут пытаться продолжать наступательные операции на Запорожском, Покровском, и Гуляйпольском направлениях.

"Все это будет оставаться. Они после Купянска отойдут и будут снова хотеть в Купянск. Абсолютно понятные вещи. То, что на Сумщине, Черниговщине - это просто какие-то демонстрации, там сил нет пока. Они оттуда перебросили всех на Донбасс, а потом с Донбасса на Гуляйполе, на юг. Пока что так", -добавил Зеленский.

Он также рассказал, что разведка демонстрировала ему российские карты, где зачеркнуто красным, что они хотят захватить за 2026-2027 годы.

"Это говорит о том, что мыслей у них об остановке войны точно нет. Почему мы так реагируем на слова того или иного лидера, что Путин хочет завершить войну? Он не хочет. Иначе у него карты должны быть другие. Деньги должны идти на увеличение финансирования инфраструктуры, а не на увеличение производства ракет", - подчеркнул глава государства.