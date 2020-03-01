Навесні українці отримають чотири додаткових вихідних

Протягом весни 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем чотири додаткових вихідних дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Згідно з законом, святковими днями є:

8 березня - Міжнародний жіночий день (неділя), додатковим вихідним буде понеділок, 9 березня,

19 квітня - Великдень (неділя), додатковим вихідним буде понеділок, 20 квітня,

1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця),

9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги), субота, вихідним буде понеділок, 11 травня

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, Великдень знаходиться на другому місці серед улюблених свят українців (82%). Міжнародний жіночий день знаходиться на четвертому місці, його люблять 42,9% опитаних. Крім того, День Перемоги важливий для 35% респондентів, 1 травня - для 11% українців.