Весна возвращается? Синоптик рассказала, какой будет погода на Вербное воскресенье
В Украине уже намечаются определенные погодные изменения. Однако потепления еще придется немного подождать.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Что будет с погодой в ближайшие дни
"Определенные погодные изменения у нас уже намечаются. Особенно на выходные. Но перед этим... еще нужно немножечко переждать. Особенно сегодняшний день и завтра также", - рассказала эксперт.
По ее словам в ближайшие дни погода в некоторых регионах будет "не очень апрельская".
"Завтра некомфортная, холодная погода будет сохраняться. Щедрая на осадки в виде мокрого снега. Днем - местами с дождем (в большинстве регионов Украины) и порывистым ветром", - сообщила синоптик.
Она объяснила, что в целом погоду в Украине будут определять в ближайшее время атмосферные фронты.
"Завтра (в пятницу, 11 апреля, - Ред.) в некоторые южные, центральные и восточные регионы будет поступать тот фронт, который у нас есть сейчас... Он туда будет поступать и там, на его волне, образуется локальный циклон", - рассказала Птуха.
Учитывая такую ситуацию, завтра (ночью и утром) значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается:
- в Херсонской области;
- в Николаевской области;
- в Кировоградской области.
"Это - то, на что стоит обратить внимание. Ведь там будут более интенсивные осадки", - отметила представительница УкрГМЦ.
В северных и в Винницкой областях погода ожидается без существенных осадков.
В то же время в ряде западных областей будут осадки, вызванные другим атмосферным фронтом (теплым, который будет поступать с запада).
"Но после этого уже ожидается определенное изменение синоптической ситуации и повышение температурных показателей", - добавила эксперт.
В субботу, 12 апреля, на юге и востоке (а ночью - еще и на западе) Украины может быть небольшой мокрый снег и дождь.
"Но это уже такая, смешанная фаза осадков. И они постепенно будут терять свою активность, скажем так", - отметила Птуха.
Какие температуры прогнозируют на пятницу и субботу
Если говорить о температурных показателях, то заморозки в воздухе (0-5°C) ночью будут оставаться и завтра (в пятницу), и послезавтра (в субботу).
Между тем в дневные часы ожидается:
- 11 апреля - от 1 до 7 градусов по Цельсию;
- 12 апреля - от 5 до 11 градусов выше нуля.
Когда в Украине стихнут порывы ветра
По словам Птухи, говоря о погоде в ближайшее время стоит обратить внимание на ветер.
"Он преимущественно сейчас будет (в ближайшие три дня) северо-западный, 5-12 м/с", - уточнила она.
Синоптик подчеркнула, что завтра вероятны порывы ветра до 15-20 м/с в южных и местами - центральных областях (там, где будет локальный циклон).
"И в сочетании с осадками... там будет дискомфортная погода. Но в дальнейшем там уже будет улучшение погодных условий", - отметила эксперт.
Какой будет погода на Вербное воскресенье
В воскресенье, 13 апреля, когда украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, погода в Украине должна быть преимущественно без осадков.
"В воскресенье - уже более приятная ситуация", - рассказала Птуха и добавила, что температура воздуха там должна быть выше, чем сейчас.
Ночью ожидается 1-6 тепла (хотя на поверхности почвы еще могут быть заморозки интенсивностью 0-3°C).
"Днем - уже приятные весенние 10-15 градусов тепла. В западных областях - даже до +18°C", - сообщила синоптик.
Чего ждать от погоды на следующей неделе
В течение понедельника, 14 апреля, и вторника, 15 апреля, погода в Украине ожидается преимущественно без осадков.
"Хотя 15 числа в западных областях может быть небольшой кратковременный дождь. Местами - грозы", - уточнила представительница УкрГМЦ.
С 14 числа ожидается также повышение температуры воздуха. Плюсовая температура уже может быть преимущественно и ночью (от 1 до 7 градусов тепла).
"Единственное, что 14 числа еще могут быть заморозки в Украине (кроме запада) на поверхности почвы. Но это уже такие, остаточные, скажем так", - отметила Птуха.
Между тем дневные максимумы, согласно предварительному прогнозу, могут быть такими:
- 14 апреля - 11-17°C;
- 15 апреля - 14-20°C.
"То есть 15 числа пока заморозков не предвидим. Завтра-послезавтра еще заморозки в воздухе могут быть... 13-14 апреля - еще на почве могут быть. 15 апреля они уже должны отступать. Но, конечно, информацию еще будем уточнять", - рассказала синоптик.
В завершение она отметила, что о дальнейшей ситуации с погодой говорить пока рано.
"Пока таких прогнозов... с практическими показателями - нет. Но тенденция там сохраняется такая, что следующая неделя будет уже с более такими весенними температурами. Без каких-либо резких перепадов", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня, 10 апреля, из-за сильных порывов ветра и метели без света остались люди в полсотни населенных пунктах Львовской области.
Кроме того, непогода обесточила немало населенных пунктов Прикарпатья. При этом украинцев предупредили: могут быть новые аварийные отключения.
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