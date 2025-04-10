Весна возвращается? Синоптик рассказала, какой будет погода на Вербное воскресенье

В Украине уже намечаются определенные погодные изменения. Однако потепления еще придется немного подождать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Что будет с погодой в ближайшие дни

"Определенные погодные изменения у нас уже намечаются. Особенно на выходные. Но перед этим... еще нужно немножечко переждать. Особенно сегодняшний день и завтра также", - рассказала эксперт.

По ее словам в ближайшие дни погода в некоторых регионах будет "не очень апрельская".

"Завтра некомфортная, холодная погода будет сохраняться. Щедрая на осадки в виде мокрого снега. Днем - местами с дождем (в большинстве регионов Украины) и порывистым ветром", - сообщила синоптик.

Она объяснила, что в целом погоду в Украине будут определять в ближайшее время атмосферные фронты.

"Завтра (в пятницу, 11 апреля, - Ред.) в некоторые южные, центральные и восточные регионы будет поступать тот фронт, который у нас есть сейчас... Он туда будет поступать и там, на его волне, образуется локальный циклон", - рассказала Птуха.

Учитывая такую ситуацию, завтра (ночью и утром) значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается:

в Херсонской области;

в Николаевской области;

в Кировоградской области.

"Это - то, на что стоит обратить внимание. Ведь там будут более интенсивные осадки", - отметила представительница УкрГМЦ.

В северных и в Винницкой областях погода ожидается без существенных осадков.

В то же время в ряде западных областей будут осадки, вызванные другим атмосферным фронтом (теплым, который будет поступать с запада).

"Но после этого уже ожидается определенное изменение синоптической ситуации и повышение температурных показателей", - добавила эксперт.

В субботу, 12 апреля, на юге и востоке (а ночью - еще и на западе) Украины может быть небольшой мокрый снег и дождь.

"Но это уже такая, смешанная фаза осадков. И они постепенно будут терять свою активность, скажем так", - отметила Птуха.

Какие температуры прогнозируют на пятницу и субботу

Если говорить о температурных показателях, то заморозки в воздухе (0-5°C) ночью будут оставаться и завтра (в пятницу), и послезавтра (в субботу).

Между тем в дневные часы ожидается:

11 апреля - от 1 до 7 градусов по Цельсию;

12 апреля - от 5 до 11 градусов выше нуля.

Когда в Украине стихнут порывы ветра

По словам Птухи, говоря о погоде в ближайшее время стоит обратить внимание на ветер.

"Он преимущественно сейчас будет (в ближайшие три дня) северо-западный, 5-12 м/с", - уточнила она.

Синоптик подчеркнула, что завтра вероятны порывы ветра до 15-20 м/с в южных и местами - центральных областях (там, где будет локальный циклон).

"И в сочетании с осадками... там будет дискомфортная погода. Но в дальнейшем там уже будет улучшение погодных условий", - отметила эксперт.

Какой будет погода на Вербное воскресенье

В воскресенье, 13 апреля, когда украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, погода в Украине должна быть преимущественно без осадков.

"В воскресенье - уже более приятная ситуация", - рассказала Птуха и добавила, что температура воздуха там должна быть выше, чем сейчас.

Ночью ожидается 1-6 тепла (хотя на поверхности почвы еще могут быть заморозки интенсивностью 0-3°C).

"Днем - уже приятные весенние 10-15 градусов тепла. В западных областях - даже до +18°C", - сообщила синоптик.

Чего ждать от погоды на следующей неделе

В течение понедельника, 14 апреля, и вторника, 15 апреля, погода в Украине ожидается преимущественно без осадков.

"Хотя 15 числа в западных областях может быть небольшой кратковременный дождь. Местами - грозы", - уточнила представительница УкрГМЦ.

С 14 числа ожидается также повышение температуры воздуха. Плюсовая температура уже может быть преимущественно и ночью (от 1 до 7 градусов тепла).

"Единственное, что 14 числа еще могут быть заморозки в Украине (кроме запада) на поверхности почвы. Но это уже такие, остаточные, скажем так", - отметила Птуха.

Между тем дневные максимумы, согласно предварительному прогнозу, могут быть такими:

14 апреля - 11-17°C;

15 апреля - 14-20°C.

"То есть 15 числа пока заморозков не предвидим. Завтра-послезавтра еще заморозки в воздухе могут быть... 13-14 апреля - еще на почве могут быть. 15 апреля они уже должны отступать. Но, конечно, информацию еще будем уточнять", - рассказала синоптик.

В завершение она отметила, что о дальнейшей ситуации с погодой говорить пока рано.

"Пока таких прогнозов... с практическими показателями - нет. Но тенденция там сохраняется такая, что следующая неделя будет уже с более такими весенними температурами. Без каких-либо резких перепадов", - подытожила эксперт.