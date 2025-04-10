Весна повертається? Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю
В Україні вже намічаються певні погодні зміни. Проте на потепління ще доведеться трішки почекати.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Що буде з погодою найближчими днями
"Певні погодні зміни у нас вже намічаються. Особливо на вихідні. Але перед цим... ще треба трішечки перечекати. Особливо сьогоднішній день і завтра також", - розповіла експерт.
За її словами найближчими днями погода у деяких регіонах буде "не дуже квітнева".
"Завтра некомфортна, холодна погода зберігатиметься. Щедра на опади у вигляді мокрого снігу. Вдень - місцями з дощем (у більшості регіонів України) і поривчастим вітром", - повідомила синоптик.
Вона пояснила, що в цілому погоду в Україні визначатимуть найближчим часом атмосферні фронти.
"Завтра (у п'ятницю, 11 квітня, - Ред.) у деякі південні, центральні та східні регіони надходитиме той фронт, який у нас є зараз... Він туди буде надходити і там, на його хвилі, утвориться локальний циклон", - розповіла Птуха.
З огляду на таку ситуацію, завтра (вночі та вранці) значний мокрий сніг і налипання мокрого снігу очікується:
- у Херсонській області;
- в Миколаївській області;
- у Кіровоградській області.
"Це - те, на що варто звернути увагу. Адже там будуть більш інтенсивні опади", - зауважила представниця УкрГМЦ.
У північних і у Вінницькій областях погода очікується без істотних опадів.
Водночас у низці західних областей будуть опади, спричинені іншим атмосферним фронтом (теплим, який надходитиме із заходу).
"Але після цього вже очікується певна зміна синоптичної ситуації та підвищення температурних показників", - додала експерт.
У суботу, 12 квітня, на півдні та сході (а вночі - ще й на заході) України може бути невеликий мокрий сніг і дощ.
"Але це вже така, змішана фаза опадів. І вони поступово втрачатимуть свою активність, скажімо так", - зауважила Птуха.
Які температури прогнозують на п'ятницю та суботу
Якщо говорити про температурні показники, то заморозки у повітрі (0-5°C) вночі залишатимуться і завтра (у п'ятницю), і післязавтра (в суботу).
Тим часом у денні години очікується:
- 11 квітня - від 1 до 7 градусів за Цельсієм;
- 12 квітня - від 5 до 11 градусів вище нуля.
Коли в Україні стихнуть пориви вітру
За словами Птухи, говорячи про погоду найближчим часом варто звернути увагу на вітер.
"Він переважно зараз буде (у найближчі три дні) північно-західний, 5-12 м/с", - уточнила вона.
Синоптик наголосила, що завтра ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с у південних й місцями - центральних областях (там, де буде локальний циклон).
"І у поєднанні з опадами... там буде дискомфортна погода. Але надалі там вже буде покращення погодних умов", - зауважила експерт.
Якою буде погода на Вербну неділю
У неділю, 13 квітня, коли українці відзначатимуть Вербну неділю, погода в Україні має бути переважно без опадів.
"У неділю - вже приємніша ситуація", - розповіла Птуха і додала, що температура повітря там має бути вищою, ніж зараз.
Вночі очікується 1-6 тепла (хоча на поверхні ґрунту ще можуть бути заморозки інтенсивністю 0-3°C).
"Вдень - вже приємні весняні 10-15 градусів тепла. У західних областях - навіть до +18°C", - повідомила синоптик.
Чого чекати від погоди наступного тижня
Впродовж понеділка, 14 квітня, та вівторка, 15 квітня, погода в Україні очікується переважно без опадів.
"Хоча 15 числа у західних областях може бути невеликий короткочасний дощ. Місцями - грози", - уточнила представниця УкрГМЦ.
З 14 числа очікується також підвищення температури повітря. Плюсова температура вже може бути переважно й вночі (від 1 до 7 градусів тепла).
"Єдине що 14 числа ще можуть бути заморозки в Україні (крім заходу) на поверхні ґрунту. Але це вже такі, залишкові, скажімо так", - зауважила Птуха.
Тим часом денні максимуми, згідно з попереднім прогнозом, можуть бути такими:
- 14 квітня - 11-17°C;
- 15 квітня - 14-20°C.
"Тобто 15 числа поки що заморозків не передбачаємо. Завтра-післязавтра ще заморозки у повітрі можуть бути... 13-14 квітня - ще на ґрунті можуть бути. 15 квітня вони вже повинні відступати. Але, звичайно, інформацію ще будемо уточнювати", - розповіла синоптик.
Насамкінець вона зауважила, що про подальшу ситуацію з погодою говорити поки що зарано.
"Поки що таких прогнозів... з практичними показниками - немає. Але тенденція там зберігається така, що наступний тиждень буде вже з більш такими весняними температурами. Без якихось різких перепадів", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сьогодні, 10 квітня, через сильні пориви вітру та хуртовини без світла залишились люди у пів сотні населених пунктах Львівської області.
Крім того, негода знеструмила чимало населених пунктів Прикарпаття. При цьому українців попередили: можуть бути нові аварійні відключення.
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