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"Свадебный бизнес". Женщина с инвалидностью "продавала" мужчинам выезд из Украины

Иллюстративное фото: женщина с инвалидностью "продавала" мужчинам выезд из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине женщина с инвалидностью предлагала за деньги заключить с ней брак для того, чтобы у псевдожениха была возможность выехать за границу. Схему разоблачили правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

По информации ГПСУ, женщина требовала 10 тысяч долларов за заключение с ней брака. После этого псевдожених должен был пересечь границу как тот, кто совершает сопровождение лица с инвалидностью. 

 

"Свадебный бизнес" провалился. Организатора незаконной схемы задержали после получения ею части денег", - рассказали пограничники. 

Полицейские уже сообщили женщине о подозрении в совершении правонарушения. 

Военное положение в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украине объявили военное положение и мобилизацию. Таким образом, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. Также существует ряд исключений. 

На этом фоне в стране все чаще начали организовывать незаконные схемы выезда для военнообязанных. 

Недавно пограничники разоблачили схему, в рамках которой 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий и дальнейшее оформление заграничной командировки

За это он получал 6500 долларов с одного человека.

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